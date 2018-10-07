حلبية وعبد الرازق يضعان خارطة طريق تطوير قطاع الناشئين بالمصري

عقد سمير حلبية رئيس النادي المصري وميمي عبد الرازق مدير قطاع الناشئين الجديد اجتماع بمكتب حلبية بالقاهرة لوضع استراتيجية العمل وخارطة الطريق لمستقبل القطاع وتطويره بالشكل الذى يتناسب مع حجم الطموحات التي يسعى من خلالها مجلس الادارة لإعادة صياغة الاوضاع ووضع فرق الشباب والناشئين والبراعم في المكانة اللائقة بكيان وتاريخ النادي البورسعيدي.

وخلال الجلسة الثنائية تم الاتفاق على الخطوط العريضة لعمل قطاع الناشئين والخطة المستقبلية للقطاع والتي تتضمن خططاً قصيرة المدى وأخرى بعيدة المدى .

وخلال الاجتماع تعهد رئيس المصري بتوفير كل احتياجات القطاع والالتزام بالشروط والصلاحيات التي وضعها ميمي عبدالرازق لقبول المهمة، والتي من خلالها سيكون هناك سياسة جديده لم يشهدها قطاع الناشئين من قبل.

الجدير بالذكر أن ميمي عبد الرازق والذي يعمل أستاذ لمادة علم التدريب الرياضي بكلية التربية الرياضية جامعة بورسعيد، وسبق له اللعب في صفوف المصري قبل أن يعتزل مبكراً ويتجه للعمل الأكاديمي بجانب العمل بالفريق الأول للكرة بالنادي المصري لسنوات عديدة كمساعد لعدد كبير من المديرين الفنيين المصريين والاجانب قبل أن يتولى العمل بمفرده كمدير فنى للمصري مرات عديدة بالإضافة لتوليه مسئولية الادارة الفنية لعدد كبير من الأندية داخل وخارج مصر قبل أن ينتهي به المطاف مديراً فنياً لفريق سموحة والذي قاده للوصول لنهائي كأس مصر موسم 2018/2017، قبل أن يخسر أمام الزمالك بركلات الجزاء الترجيحية، ليعود مرة أخرى للعمل كمدير فنى لقطاع الناشئين بنادي سموحة ليستقر به المطاف داخل النادي المصري.