مدرب وفاق سطيف: سنلعب بخطة هجومية أمام الأهلي

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كشف المغربي رشيد الطاوسي المدير الفني لفريق وفاق سطيف الجزائري أنه سيعتمد على خطة هجومية أمام الأهلي، لمحاولة تسجيل أكثر من هدفين ليضمن الوفاق بطاقة التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال الطاوسي في تصريحات لصحيفة «الشروق»الجزائرية أن مباراة الأاهلي والوفاق ستكون صعبة ولكن ليست مستحلية، لاسيما وأن الأحمر لن يفرط في التأهل للنهائي، وسيحاولالحفاظ على فارق الهدفين مما سيصعب مهمة الفريق في التسجيل وخطف التأهل.

ويلاقي الأهلي وفاق سطيف يوم 23 أكتوبر الجاري، على ملعب 8 مايو بمدينة سطيف الجزائرية، ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي نجح في الفوز على الفريق الجزائري بنتيجة 2ــ0، في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام، في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.