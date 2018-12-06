خافيير بيتيل يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لوزراء لوكسمبورج لفترة ثانية

أدى الليبرالي خافيير بيتيل (45 عاما) اليمين الدستورية أمس الأربعاء، أمام الدوق الأكبر للوكسمبورج هنري ليصبح رئيسا للوزراء.

وهذه في الفترة الثانية لبيتيل وائتلافه المشكل من الليبراليين والحزب الاجتماعي الديمقراطي والخضر، الذي وصل إلى السلطة عام 2013 لأول مرة.

كما أدى اليمين أمام الدوق الأكبر 16 وزيرا بالحكومة.

وفاز الائتلاف الثلاثي في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 14 أكتوبر بما مجموعه 31 من أصل 60 مقعدًا، وبالتالي تمكن من الدفاع عن أغلبيته في مجلس النواب بشق الأنفس.

ورغم أن حزب الشعب المسيحي الاجتماعي، كان هو الأقوى مجددا بعدما حصل على 21 مقعدًا، لم يتمكن من العثور على شريك ليكون ائتلافا، كما حدث في عام 2013. وحكم الحزب لوكسمبورج منذ عام 1953 حوالي 55 عامًا.