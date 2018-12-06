الشرطة الإسبانية تلقي القبض على 57 عضوا بعصابة لتهريب المخدرات

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كشفت الشرطة في إسبانيا عن عصابة لتهريب المخدرات بكميات كبيرة بين منطقة شمال إفريقيا والأندلس.

وأعلنت الشرطة اليوم الخميس أنه تم القبض على 57 مشتبها بهم في إطارة عملية "البرازين".

كما ضبطت الشرطة عدة سيارات مسروقة و10 أطنان حشيش.

وقالت الشرطة إن العصابة كانت تعمل عند السواحل الإسبانية بين مدينتي مالقة و قادس.

وأوضحت الشرطة أن العصابة كانت تجلب المخدرات في قوارب عبر مضيق جبل طارق من المغرب إلى جنوب إسبانيا ثم تنقلها من هناك إلى مناطق أخرى في أوروبا.

وأكدت الشرطة أن العصابة تمثل "إحدى أهم المنظمات الإجرامية في المنطقة".