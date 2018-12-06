أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، عن انطلاق المشاورات السياسية بين الحكومة الشرعية اليمنية والمتمردين الحوثيين، في السويد، صباح اليوم.

وقال في مؤتمر صحفي من السويد، اليوم الخميس، إن الطرفين وقعا اتفاقًا لتبادل الأسرى والمحتجزين، على هامش المباحثات.

وأضاف أن حضور الطرفين للمحادثات لم يكن سهلًا، إلا أنه يعني إمكانية التوافق على حل سلمي للأزمة اليمنية، مشيرًا إلى تلقيه عبارات الدعم من قادة المشاورات.

وأوضح أن المشاورات ستحرص على خفض التصعيد ميدانيًا، حفاظًا على حياة اليمنيين، بالإضافة إلى مناقشة الأزمة الإنسانية وإيصال برامج المساعدات لتكون أكثر فعالية، وأزمة مطار صنعاء.

وأعرب عن شكره لحكومات السعودية والكويت وعمان، والتحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، على جهودهم في تمهيد ودعم المشاورات، مضيفًا أن فرص النجاح عالية.