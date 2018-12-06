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دبلوماسي سعودي: الرياض وأبوظبي قدمتا مساعدات لمنظمات الأمم المتحدة لم يصرف منها سوى 40%

السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر
السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر
عدن- أ ش أ
نشر فى : الخميس 6 ديسمبر 2018 - 1:12 م | آخر تحديث : الخميس 6 ديسمبر 2018 - 1:12 م

قال السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر "إن السعودية والإمارات قدمتا مليار دولار لمنظمات الأمم المتحدة بداية العام، إلا أنه لم يصرف إلا أقل من نصفها فقط".

وأوضح آل جابر - في تغريدة على تويتر ردا على إعلان مسؤول أممي أن حاجات اليمن ستتفاقم العام المقبل، حسبما ذكرت قناة العربية الإخبارية اليوم الخميس - أن البلدين قدما مليار دولار لم يصرف منها سوى 40% حتى الآن.

وأضاف السفير محمد آل جابر، وهو مشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، أن المملكة أعلنت عن 500 مليون دولار إضافية في بداية هذا الشهر، مشيرا إلى أن السعودية أودعت 2.2 مليار دولار للبنك المركزي اليمني، أدت إلى ارتفاع الريال اليمني أمام الدولار 100% ووفرت مشتقات نفطية لمحطات الكهرباء.

وتوقعت الأمم المتحدة تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن العام المقبل، محذرة من أن عدد الأشخاص الذين يحتاجون مساعدات غذائية سيرتفع بنحو أربعة ملايين شخص.


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