وزير الخارجية اليمني يعلن استبعاد العدد الزائد من الحوثيين في مباحثات السويد

أعلن رئيس وفد الحكومة اليمنية ووزير الخارجية خالد اليماني، الاتفاق على إبعاد العدد الزائد من المشاركين في وفد الحوثي بمباحثات السويد، التي انطلقت اليوم الخميس.

وشدد اليماني ـ في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، اليوم "الخميس"ـ على ضرورة انسحاب ميليشيات الحوثي من الساحل الغربي اليمني، وتسليم مدينة وميناء الحديدة لإدارة الحكومة الشرعية.

وفي نفس السياق، قال عضو وفد الحكومة الشرعية اليمنية في مشاورات السويد، عثمان مجلي ـ في وقت سابق اليوم ـ إن المتمردين الحوثيين لم يلتزموا بالآلية التي طرحها مبعوث الأمم المتحدة فيما يتعلق بعدد أعضاء الوفد الحوثي، مما قد يعيق المفاوضات.

وقد طالبت الحكومة اليمنية فى وقت سابق اليوم "الخميس" بانسحاب كامل للمتمردين اليمنيين من ميناء الحديدة في غرب البلاد، حيث قال وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، الذي يرأس وفد بلاده إلى محادثات السويد، في تغريدة على موقع "تويتر" إنه "طالب بخروج الميليشيات من الساحل الغربي بالكامل، وتسليم المنطقة للحكومة الشرعية".

وكان وفد الحكومة الشرعية اليمنية، قد وصل أمس إلى السويد، بعد يوم واحد من وصول وفد الحوثيين، بمرافقة مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن جريفيث، للمشاركة في المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة لحل الأزمة اليمنية ووقف الحرب.