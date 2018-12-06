موسكو: عودة أكثر من 700 لاجئ سوري إلى سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين عودة أكثر من 700 لاجئ إلى سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر بيان للمركز، اليوم الخميس، أن 717 لاجئا عادوا إلى سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينهم 143 شخصا (43 امرأة و73 طفلا) عادوا من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ" و574 شخصا (172 امرأة و293 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر "نصيب".

وأضاف البيان أن 225 نازحا عادوا خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى مناطق إقامتهم الدائمة داخل البلاد.. موضحا أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية في الجيش السوري قامت بتطهير الأراضي والمنشآت من الألغام على مساحة 12.6 هكتار من الأراضي، حيث تم اكتشاف وإبطال مفعول 44 عبوة ناسفة.