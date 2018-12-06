ميليشيات الحوثي تهدد بإغلاق مطار صنعاء أمام طائرات الأمم المتحدة

هدد القيادي في مليشيات الحوثي محمد علي الحوثي بإغلاق مطار صنعاء، أمام طائرات الأمم المتحدة في حال عدم توصل محادثات السلام اليمنية في السويد إلى قرار بفتح المطار أمام الطيران المدني.

ونقلت قناة "سكاي نيوز عربية" عن الحوثي، اليوم الخميس، قوله " إنه في حال عدم توصل مباحثات السلام اليمنية في السويد إلى قرار بفتح مطار صنعاء أمام الطيران المدني، سنطر إلى غلق المطار أمام طائرات الأمم المتحدة".

يذكر أن المطار الذي تحتله المليشيات يستقبل طائرات الأمم المتحدة المحملة بالمواد الإغاثية للشعب اليمني، ولكن ميليشيات الحوثي، وتحت ذريعة فتحه أمام الطيران المدني، تسعى إلى تسهيل عملية نقل الأسلحة من طهران إلى صنعاء على متن طائرات إيرانية.