قائد البحرية الأوكرانية يعرض نفسه بدلا من البحارة المحتجزين لدى روسيا

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عرض قائد القوات البحرية الأوكرانية، الأميرال أهور فورونشينكو، أن يتم احتجازه هو بدلا من البحارة الـ 24 المحتجزين في روسيا.

وقال فورونشينكو في حديث مع صحيفة بيلد الألمانية: "يعتصر الألم قلبي عندما أرى جنودي معتقلين بشكل غير قانوني من جانب روسيا".

وأضاف أنه مستعد للذهاب إلى سجن روسي بدلا منهم، إذا قرر الرئيس فلاديمير بوتين إطلاق سراح الرجال الـ 24.

ويواجه الطاقم الأوكراني المحتجز محاكمة في روسيا ويمكن أن تصدر بحقهم أحكام مطولة بالسجن بتهمة اختراق الحدود.

وكان خفر السواحل الروسي منع سفنا أوكرانية من المرور عبر مضيق كيرتش قبالة شبه جزيرة القرم، واحتجزها واعتقل أفراد الطاقم.

ومنذ أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية، وتعتبر موسكو المضيق أرضًا روسية.

وأثار الحادث توترات بين موسكو وكييف.