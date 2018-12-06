ماي: لن يتم تأجيل التصويت على البريكست في البرلمان البريطاني

قالت رئيسة الوزراء البريطانية "تيريزا ماي" إنه لن يتم تأجيل التصويت على الاتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست) في البرلمان البريطاني والمقرر الأسبوع المقبل.

وأضافت ماي -في مقابلة خاصة مع تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أذاعتها اليوم الخميس- أنها استمعت إلى المخاوف فيما يتعلق بـ"الخطة البديلة الداعمة" الخاصة بأيرلندا الشمالية قبيل التصويت على الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن هذه الخطة تعد ضمانًا لشعب أيرلندا الشمالية من عدم وجود حدود صلبة بين بلادهم وأيرلندا.

وأشارت ماي إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بدون وجود خطة بديلة داعمة، موضحة أنها لن تتخلى عن الفوز في التصويت على اتفاق البريكست الذي تم التفاوض بشأنه على مدار الـ 18 شهرًا الماضية على الرغم من أن نواب البرلمان التابعين لحزبها وجميع أحزاب المعارضة كانوا ضدها.

واستبعدت ماي إجراء استفتاء آخر كما رفضت خططًا بديلة للبريكست من جانب فصائل مختلفة في حزبها.