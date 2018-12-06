«نتنياهو» يطلع «جوتيريش» على عملية درع الشمال على الحدود مع لبنان

أطلع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على اخر المستجدات في عملية درع الشمال على الحدود مع لبنان.

جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي بين نتنياهو وجوتيريش، حسبما ذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان، بحسب صحيفة"جيروزاليم بوست".

وأشار نتنياهو إلى أنفاق حزب الله في الشمال، وأطلعه على عملية درع الشمال وتوقعاته بان تقوم الأمم المتحدة، إلى جانب بقية المجتمع الدولي، بإدانة الحادث والشروع في فرض عقوبات على حزب الله.

كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أول أمس الثلاثاء أنه" رصد أنفاقاً لحزب الله تسمح بالتسلل من لبنان إلى أراضي إسرائيل"، وباشرت إسرائيل صباح أمس القيام بأنشطة جنوب الخط الأزرق للبحث عن ما يشتبه أنه أنفاق، في عملية أطلق عليها اسم عملية" درع الشمال" .