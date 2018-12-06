«الناتو» يحذر كوسوفو من خطتها «خاطئة التوقيت» لتطوير جيش

أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج، أمس الأربعاء، عن قلقه من تحركات كوسوفو لتحويل قواتها الأمنية إلى جيش، وسط تدهور في العلاقات الهشة بالفعل مع صربيا المجاورة.

ومن المقرر أن تتخذ كوسوفو، التي أعلنت انفصالها عن صربيا عام 2008، خطوات مثيرة للجدل نحو تشكيل جيش. وتعارض بلجراد هذه الخطوة بشدة، مشيرة إلى أنها تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن وتنتهك شروط وجود حلف شمال الأطلسي في كوسوفو.

وقال ستولتنبرج في بروكسل بعد مناقشة القضية مع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي "إن توقيت هذه الخطة خاطئ. إنها تتعارض مع نصائح العديد من الحلفاء في حلف شمال الأطلسي، وقد يكون لها تداعيات خطيرة على اندماج كوسوفو المستقبلي في المنطقة الأوروبية الأطلسية".

وحلف الناتو موجود في كوسوفو حيث نشر قواته في كوسوفو منذ أن تدخل في عام 1999 لإنهاء حرب الانفصال مع صربيا، التي ما زالت لا تعترف بانفصال بريشتينا.

وحذر ستولتنبرج من أنه "في حالة تطور التفويض الممنوح لقوات الأمن في كوسوفو، فإن مجلس سفراء الناتو سيتعين عليه إعادة النظر في مستوى انخراط الحلف في كوسوفو"، مشيرا إلى أنهم لم يقرروا بعد ما يمكن أن تكون عليه العواقب.