أيرلندا تطالب «أنالوج ديفايسز» الأمريكية للرقائق الإلكترونية بضرائب إضافية

حذرت شركة صناعة الرقائق الإلكترونية الأمريكية "أنالوج ديفايسز" من تضرر أرباحها بشدة نتيجة المطالبات الضريبية الإضافية من السلطات الأيرلندية.

وقد أبلغ مسؤولون أيرلنديون الشركة الأمريكية التي تورد الرقائق لشركة الإلكترونيات العملاقة "أبل" بأن فرعها الأيرلندي مطالب بسداد حوالي 43 مليون يورو (49 مليون دولار) كضرائب مستحقة على تعاملات مالية داخلية بين فروع الشركة تعود إلى 2013، في حين قالت "أنالوج ديفايسز" في بيان رسمي الشهر الماضي إن هذا المبلغ لا يتضمن أي غرامات ولا فوائد محتمل دفعها أيضا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن "أنالوج" الموجود مقرها في مدينة "نوروود" بولاية ماساشوستس القول إنها "ستدافع بقوة" عن موقفها وستستأنف على قرار السلطات الأيرلندية، محذرة في الوقت نفسه من أنها إذا خسرت القضية، فإن مثل هذا التقييم وأي تأثير محتمل يرتبط بالأعوام المتتالية حتى 2013 ممكن أن يكون له تأثير سلبي ملموس" على أرباحها.

يذكر أن السنوات الأخيرة شهدت مساع من جانب السلطات الضريبية للحد من التعاملات التي تجري بين فروع الشركات باعتبارها من وسائل التهرب من الالتزامات الضريبية.