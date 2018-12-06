وزير العدل التونسي يشيد بجهود المحكمة الأفريقية في تكريس حقوق الإنسان

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أشاد وزير العدل التونسي، محمد كريم الجموسي، بالجهود التي تبذلها المحكمة الإفريقية لتكريس حقوق الإنسان وترسيخها في الفضاء الإفريقي و توسيع مجال الاستفادة منها من قبل الشعوب.

جاء ذلك خلال استقباله وفدا من المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب يتقدمهم رئيس المحكمة سيلفان أوري، وذلك بمناسبة احتضان تونس ولأول مرة أعمال الدورة العادية 51 للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

من جانبه، ثمن رئيس المحكمة الإفريقية دور الدولة التونسية لما وفرته من إمكانيات لإنجاح انعقاد الدورة العادية 51 بتونس، مشيدا بتجربة الانتقال الديمقراطي التي عرفتها تونس.

وأكد ضرورة تضافر كل الجهود للتعريف بدور المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وتوسيع نطاق عملها لتشمل كل البلدان الإفريقية.