صحفي تركي بألمانيا ينتقد السلطات التركية بعد صدور مذكرة لإيقاقه

انتقد الصحفي التركي المعارض جان دوندار، الذي يعيش في منفى اختياري في ألمانيا، اليوم الخميس، السلطات التركية، وذلك بعدما أصدرت محكمة في مدينة اسطنبول أمس مذكرة لإيقاقه بتهمة المشاركة في احتجاجات مناهضة للحكومة عام 2013 .

وكتب على حسابه على موقع "تويتر": "يجري توقيف من كانوا في طليعة (احتجاجات متنزه) جيزي بناء على مزاعم سخيفة".

وكانت وكالة "الأناضول" ذكرت أن محكمة في اسطنبول أصدرت أمرا لتوقيف دوندار، متهمة إياه بالعمل مع متآمرين محليين وخارجيين للتحريض على الفوضى، وتشجيع الإرهابيين خلال احتجاجات عام 2013.

ونفى دوندار صحة الاتهامات الموجهة ضده، واصفا إياها بأنها "تهديد وافتراء"، مؤكدا أنه فخور بدعمه لاحتجاجات جيزي "السلمية".

كانت احتجاجات جيزي قد بدأت كحركة سلمية مدافعة عن البيئة، إلا أنها سرعات ما تحولت إلى احتجاجات انتشرت في أنحاء البلاد ضد حكومة رئيس الوزراء حينذاك الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، وكانت الاحتجاجات قد شهدت سقوط العديد من القتلى.