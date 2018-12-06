I fixed it for you.



PS. The arrow's shaft is coming from the same place your fake-facts come from. pic.twitter.com/t8QkgOJxTV — Shoqqed the Vote (@Shoq) December 6, 2018

In your dreams! — Stan Terry (@StanTerry10) December 6, 2018

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

FAKE NEWS!!!!!I

😉😉😉😉😉😉😉😉😢😢😢 — Wren Lum (@wren_lum) December 6, 2018

من جانبها قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إن ترامب نشر الاستفتاء في المساء، بعد ساعات من حضوره جنازة الرئيس الأمريكي الراحل جورج بوش، والإستماع إلى تأبينات حزينة من العائلة والأصدقاء عنه، بالإضافة لوصفه أجواء التأبين بأنها كانت تبدو جيدة بالنسبة له، واصفة الرئيس الأمريكي بـ"المتبجح".وأوضحت الصحيفة، أن ترامب شارك الإستفتاء بصورة كتب عليها 50%، واسم المركز الصادرة عنه النتيجة، Rasmussen Reports، بخط صغير للغاية غير ملحوظ، حتى لا يلحظ الجميع أن هذا المركز هو أحد مراكز الاقتراع التي غالبًا ما كانت ترسم وجهة نظر أكثر تأييدا عنه وأدائه.ولفتت الصحيفة إلى إنه ليس من المعتاد أن يشارك ترامب أي نسب استطلاع تقيس نسبة شعبيته، حيث إنه من المرجح أن تكون نسبة تأييده بين 39_43 % ، وفقاً لاستطلاعات الرأي الأخيرة من عدة مراكز مختلفة أُجريت هذا الشهر في عدد من الولايات الأمريكية.وجاءت ردود أفعال المواطنين الأمريكيين على الاستفتاء في تغريدة الرئيس الأمريكي، على نحو شديد من السخرية والتكذيب، ذلك لعلمهم أن مركز الإستفتاء ضمن أحد المراكز المؤيدة له، وكتبوا تعليقات، مثل "أنت كاذب"، "أنا لا أصدقك"، "لا أعلم من أين تأتي بالوهم"، "في أحلامك"، "أخبار مفبركة".