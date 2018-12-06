حركة فتح: القدس ستظل الشوكة في حلق المشروع الاستعماري

قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" إن القدس ستظل الشوكة في حلق المشروع الاستعماري وان هجمات المستوطنين على المسجد الأقصى لن تنال من عزيمة شعبنا الفلسطيني.

وجاء في بيان المتحدث باسم الحركة الدكتور عاطف ابو سيف ردا على اقتحام مجموعات من المستوطنين للمسجد الأقصى ان :" معركة القدس مستمرة وان كفاح أهلنا في العاصمة متواصل من أجل الدفاع عن كل حبة تراب وكل حجر وزقاق حتى يندحر الاحتلال ويعود المحتلين خائبين".

وأضاف أن :" هذه الاقتحامات التي تشمل استمرار المشروع الكولنيالي لسرقة المدينة تتزامن مع ذكرى إعلان ترامب المشؤوم بالاعتراف بالمدينة عاصمة لدولة الاحتلال ، فلا ترامب ولا نتنياهو ولا كل عصابات المستوطنين يغيرون من الحقيقة الخالدة بأن القدس لنا".

وأكدت فتح ان الهجمات التي تشنها عصابات المستوطنين بحراسة جنود الاحتلال جزء من المخطط الذي تسعى له دولة الاحتلال لتهويد المدينة وتغيير معالمها العربية وإفراغها من أهلها , وهي سياسات يقوم شعبنا بمواجهتها بصلابة وعزيمة، وستظل القدس فلسطينية عربية بمقدساتها الإسلامية والمسيحية وسيظل شعبنا يحمل شعلة الدفاع عنها حتى ينتصر ويزول الاحتلال".

وطالبت الحركة المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسؤولياته في لجم دولة الاحتلال المارقة على القانون المنتهكة لكل القرارات الأممية.

وقالت فتح: "إن صمت المجتمع الدولي يشكل حصانة لدولة الاحتلال لمواصلة جرائمها بحق الشعب الفلسطيني".