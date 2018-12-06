اجتماع «أوبك بلس» يقر خفض إنتاج النفط خلال العام المقبل

قال وزير النفط العماني محمد الرمحي للصحفيين إن وزراء"أوبك بلس" وافقوا في فيينا أمس الأربعاء على خفض الإنتاج، رغم دعوة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" للدول المشاركة في الاجتماع إلى عدم خفض الإنتاج.

وأضاف الوزير- لدى مغادرته مقر الاجتماع، الذي شارك فيه وزراء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والدول النفطية من خارج المنظمة وعلى رأسها روسيا، أن الدول المشاركة في الاجتماع لم تتفق على حجم الخفض المنتظر في الإنتاج حتى الآن.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزير القول إنه رغم عدم مناقشة المشاركين في الاجتماع تخفيضات محددة، فمازال هناك وقت للاتفاق على حجم خفض يؤدي إلى سحب حوالي مليون برميل يوميا من المعروض في الأسواق العالمية.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء "أوبك" اليوم الخميس؛ للاتفاق على الدول التي ستخفض إنتاجها وكمية الخفض، وفي حين ستتحمل المملكة العربية السعودية، وهي أكبر منتج للنفط في "أوبك" الجزء الأكبر من الخفض، فإنها تريد التزامات من الدول الأخرى قبل التوصل إلى اتفاق نهائي.