رئيس البرلمان اللبناني: مزاعم إسرائيل بشأن أنفاق حزب الله غير صحيحة

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أمس الأربعاء، إن المزاعم الإسرائيلية بشأن أنفاق حزب الله "لا تستند إلى أية وقائع صحيحة على الإطلاق".

وأضاف بري:"أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المحاصر داخليا، يحاول القيام بمثل هذه الأمور للتغطية على الوضع الداخلي الإسرائيلي"، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وأدلى بري بهذه التصريحات خلال اجتماعه أمس الأربعاء مع عدد من أعضاء البرلمان اللبناني.

من جانبه، قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، في بيان "إن التطورات التي تشهدها الحدود الجنوبية، يجب ألا تشكل سببا لأي تصعيد، وهو ما يريده لبنان ويسعى إليه مع كافة الجهات الدولية والصديقة المعنية بذلك".

وقال الرئيس الحريري في تعليق له على التطورات: "إن الحكومة اللبنانية تؤكد على التزام الموجبات الكاملة للقرار 1701 وللتعاون والتنسيق القائمين بين السلطات اللبنانية وقوات الطوارئ الدولية، كما تؤكد على أن الجيش اللبناني هو المعني بتأمين سلامة الحدود وبسط السلطة الشرعية على كامل الحدود، بما يتوافق مع مقتضيات الشرعية الدولية والقرارات المعلنة في هذا الشأن".

وتأتي تعليقات بري والحريري عقب إعلان الجيش الإسرائيلي أول أمس الثلاثاء أنه "رصد أنفاقًا لحزب الله تسمح بالتسلل من لبنان إلى أراضي إسرائيل"، وباشرت إسرائيل صباح أول أمس القيام بأنشطة جنوب الخط الأزرق للبحث عن ما يشتبه أنه أنفاق، في عملية أطلق عليها اسم عملية" درع الشمال" .

وبحث البرجادير جنرال ستيفانو ديل كول رئيس بعثة القوات الدولية العاملة فى جنوب لبنان(يونيفيل) في وقت سابق أمس الأربعاء، في اجتماع مع ضباط من الجيشين اللبناني والإسرائيلي، أنشطة الجيش الإسرائيلي جنوب الخط الأزرق وما يتعلق بما يشتبه أنه أنفاق.

ودعا ديل كول " الأطراف إلى الامتناع عن القيام بأي عمل أحادي قد يؤثر سلباً على الوضع"بحسب بيان لليونيفيل.

وقال بيان صادر عن "اليونيفل" إن "الاجتماع شكل منتدى لتقديم ومناقشة القضايا المتعلقة بأنشطة الجيش الإسرائيلي الجارية لضمان أن يسود الهدوء العام".

وقال اللواء ديل كول، بحسب البيان "أود أن أؤكد على الدور الحاسم لآليات الارتباط والتنسيق التي نضطلع بها للتخفيف من حدة التوترات من خلال التواصل المستمر، ويأتي في صلب هذه الآليات المنتدى الثلاثي"، مشيداً بكلا الجانبين لاستخدامهما هذه الآليات "لتجنب سوء الفهم وضمان الحفاظ على الأمن والاستقرار على طول الخط الأزرق وتعزيزه".

وشدد اللواء ديل كول مجدداً على "أهمية ضمان وصول اليونيفيل بشكل كامل إلى جميع المواقع على طول الخط الأزرق".

وناشد اللواء ديل كول الأطراف تقديم الدعم الممكن للحد من "مستوى الخطاب المرتفع".

وتم الاتفاق خلال الاجتماع، "على أن ترسل اليونيفيل فريقاً تقنياً إلى إسرائيل في 6 ديسمبر للتأكد من الوقائع".

وتابع ديل كول "في عام 2019، اليونيفيل وأنا سنواصل دعم كل الجهود لنزع فتيل التوتر من خلال الحوار، والاستفادة من جميع الفرص لبناء الثقة".

وشدد على أنه "يجب على جميع الأطراف أن تدرك أن وقوع أي حادث بسيط نسبيا، قد يتحول بسرعة إلى شيء أكثر خطورة وذات عواقب لا يحمد عقباها".

يذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن أول أمس الثلاثاء أنه" رصد أنفاقاً لحزب الله تسمح بالتسلل من لبنان إلى أراضي إسرائيل"، وباشرت إسرائيل صباح أمس القيام بأنشطة جنوب الخط الأزرق للبحث عن ما يشتبه أنه أنفاق، في عملية أطلق عليها اسم عملية" درع الشمال" .

من جهة أخرى، ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، أمس الأربعاء، أن وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية جبران باسيل أعطى" التعليمات لتحضير شكوى ضد العدو الإسرائيلي إلى مجلس الأمن الدولي، حول الخروقات الاسرائيلية المتكررة تجاه لبنان، والتي تعد نحو مئة وخمسين خرقاً شهرياً ".