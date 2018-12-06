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اليونان.. بطلة العقد الأخير في الزيادات الضريبية

ثينا - أ ش أ
نشر فى : الخميس 6 ديسمبر 2018 - 11:02 ص | آخر تحديث : الخميس 6 ديسمبر 2018 - 11:02 ص

أصبحت اليونان" بطل العالم " لرفع الضرائب في العقد بين 2007-2017، مع ارتفاع الضرائب بنسبة 8.2%، وفق تقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفي الفترة نفسها، ارتفعت الإيرادات الضريبية من 32 % إلى 39.4% من إجمالي الناتج المحلي.

وأفادت دراسة حديثة بعنوان «إحصاءات الإيرادات 1965-2017» كانت اليونان واحدة من ثلاث دول بها أقل ضرائب في العالم وكانت إيرادات الضريبية تبلغ 17.1% من إجمالي الناتج المحلي، وفي ذلك الوقت كان المعدل العالمي 24.9% .

وجاء في الأرقام، وفقا لصحيفة «جريك ريبورتر» اليونانية أن عام 2017 شهد زيادة هائلة في عائدات الضرائب بلغت نسبتها 39.4% من إجمالي الناتج المحلي، بينما ارتفع المتوسط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أيضا إلى 34.2%.


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