سلطات كاليفورنيا تسمح بعودة بعض السكان إلى بلدة تضررت من حريق غابات هائل

رفعت سلطات كاليفورنيا أوامر الإخلاء الصادرة للمنطقة الشرقية من بلدة "باراديس"، أمس الأربعاء، مما سمح لبعض السكان بالعودة بعد شهر تقريبا من حرائق غابات هائلة أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 85 شخصا.

وحرائق الغابات المعروفة باسم "كامب فاير"، هي الأكثر تدميرا في تاريخ كاليفورنيا، حيث تسببت في تدمير أكثر من 18 ألف منزل في بلدة يبلغ عدد سكانها 27 ألف نسمة.

وأعيد فتح الطرف الشرقي من باراديس للمقيمين بها فقط وسيتم فتحها لعامة الناس صباح اليوم الخميس بالتوقيت المحلي، حسب مكتب قائد شرطة مقاطعة بوت.

وتسببت الأمطار الغزيرة في تأجيل عودة السكان إلى باراديس.

وانخفض عدد المفقودين بشكل كبير مقارنة بالتقديرات السابقة ليصل إلى 11 شخصا.

وتم تعديل حصيلة ضحايا ذلك الحريق من 88 إلى 85 هذا الأسبوع من جانب مكتب قائد الشرطة.

كما تم التعرف مبدئيا على هويات 39 شخصا من بين القتلى.