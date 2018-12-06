الصين وأمريكا تتوصلان إلى اتفاق بشأن تجارة المنتجات الزراعية والسيارات

ذكرت وزارة التجارة الصينية، اليوم الخميس، أن المفاوضات التجارية الحالية بين الصين والولايات المتحدة، توصلت إلى اتفاق بشأن تجارة المنتجات الزراعية والطاقة والسيارات، على أن يتم تطبيق شروط الاتفاق فورا.

وتعمل الصين والولايات المتحدة على التوصل إلى اتفاق لتحقيق هدنة في الحرب التجارية بينهما خلال فترة 90 يوما، وفقا للاتفاق الذي توصل إليه الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جينبينج خلال لقائهما على هامش قمة مجموعة العشرين في المكسيك مطلع الأسبوع الحالي.

وقال المتحدث باسم الوزارة جاو فنج، للصحفيين في بكين: "سنبدأ من المنتجات الزراعية والطاقة والسيارات وغيرها، وسوف ننفذ- على الفور الشروط التي تم التوصل إلى اتفاق عليها".

وأوضح جاو: "سنجري خلال التسعين يوما المقبلة، مشاورات بشأن قضايا مثل حماية الملكية الفكرية، والتعاون التقني، والوصول إلى الأسواق، والموازنة التجارية التي تتماشى مع مصالح الطرفين واحتياجاتهما المشتركة، وفقا لجدول زمني واضح وخارطة الطريق".

ولم يكشف المتحدث الصيني عن مزيد من التفاصيل.

جاءت تصريحات "جاو بعد التقدم المفاجئ فيما يتعلق بالحرب التجارية الأمريكية الصينية في أعقاب لقاء ترامب وشي في الأرجنتين.

كان ترامب قد تعهد بتعليق زيادة الرسوم على كمية من المنتجات الصينية بقيمة 200 مليار دولار من 10% إلى 25% والتي كانت مقررة مطلع كانون ثان/يناير المقبل. من ناحيتها تعهدت الصين بزيادة وارداتها من الولايات المتحدة لتقليل العجز التجاري الأمريكي معها.

في الوقت نفسه، حذر البيت الأبيض في وقت سابق من أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين خلال فترة التسعين يوما، فسوف يتم زيادة الرسوم الأمريكية على السلع الصينية المستوردة.

جاءت هذه التطورات في الوقت الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة ارتفاع عجز ميزانها التجاري خلال تشرين أول/أكتوبر الماضي إلى 5ر55 مليار دولار مقابل 6ر54 مليار دولار خلال أيلول/سبتمبر الماضي، ليسجل أعلى مستوى له منذ 2008.

كما أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي اليوم الخميس زيادة العجز التجاري خلال تشرين أول/أكتوبر الماضي بنسبة 4ر11% عن الشهر نفسه من العام الماضي.

وأظهرت البيانات زيادة العجز التجاري مع الصين بواقع 700 مليون دولار خلال تشرين أول/أكتوبر الماضي إلى 2ر38 مليار دولار.