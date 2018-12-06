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تبرئة الناشطة البارزة ديان رويجارا في رواندا من تهمة التحريض على العصيان

(د ب ا)
نشر فى : الخميس 6 ديسمبر 2018 - 7:00 م | آخر تحديث : الخميس 6 ديسمبر 2018 - 7:00 م

برأت محكمة في رواندا اليوم الخميس الناشطة المعارضة البارزة ديان رويجارا من جميع التهم وتشمل"التحريض على العصيان"، في قضية وصفتها جماعات حقوقية بأنها ذات دوافع سياسية.

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