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الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مطبعة وسط رام الله ويستولي على مواد إعلانية

رام الله- أ ش أ
نشر فى : الخميس 6 ديسمبر 2018 - 1:07 م | آخر تحديث : الخميس 6 ديسمبر 2018 - 1:07 م

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مطبعة في شارع النهضة وسط مدينة رام الله، واستولت على معدات ومواد إعلانية منها.

وأفاد شهود عيان بأن مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال وشبان تواجدوا وسط المدينة، حيث رشقوا قوات الاحتلال بالحجارة، وسط إطلاق أعير مطاطية وقنابل غاز.

من ناحية أخرى، نصبت قوات الاحتلال بوابة حديدية على مدخل قرية "دير أبو مشعل" شمال مدينة رام الله.

وقال نائب رئيس مجلس قروي دير أبو مشعل فواز البرغوثي - في تصريح - إن رافعة ضخمة بتعزيزات عسكرية نصبت البوابة عند المدخل الرئيسي للقرية، والذي يربطها مع الشارع الرئيس المؤدي لمدينة رام الله.

وأشار البرغوثي إلى أن قوات الاحتلال تعمل ضمن سياسة ممنهجة لتضيق الخناق على السكان، لافتا الى أن المواطن سيضطر لسلوك طرق ترابية للخروج من القرية.


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