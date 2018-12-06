بدء محاكمة 61 عاملا ونقابيا في اسطنبول لمشاركتهم في احتجاجات في موقع بناء مطار

بدأت أمس الأربعاء، في اسطنبول إجراءات محاكمة 61 عاملا ونقابيا شاركوا في احتجاجات في موقع إنشاء مطار جديد في المدينة، على ظروف العمل السيئة.

وقد قدم نحو نصف المتهمين مرافعات الدفاع الخاصة بهم بحلول مساء أمس الأربعاء، وفقا لنشطاء في قاعة المحكمة.

ولم يتضح بعد موعد صدور الحكم.

وبدأت جلسة الاستماع وسط إجراءات أمنية مشددة في وقت مبكر اليوم في محكمة بلدة غازي عثمان باشا، وأغلقت الشرطة مدخل المحكمة.

ومن بين الاتهامات التي يواجهها المتهمون الـ61 انتهاك حقوق بقية العمال وعدم الالتزام بقواعد تنظيم المظاهرات.

وقال المحامي نجدت أوكان في وقت سابق إنه يتوقع أن يتم إطلاق سراح جميع المتهمين، وأضاف أنه ما كان ينبغي أن يتم احتجازهم من الأساس.

وكان تم تنظيم المظاهرة في الموقع احتجاجا على سوء الأوضاع المعيشية، والأغذية غير الصالحة للأكل، والمشكلات المتعلقة بالأجور، ووقوع العديد من الحوادث القاتلة بسبب عدم توافر تدابير السلامة.