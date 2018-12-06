ماي تتهم المعارضين بمحاولة إحباط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

اتهمت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، اليوم الخميس، معارضيها في البرلمان بمحاولة "إحباط" اتفاقها بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت ماي، قبل تصويت حاسم بشأن الاتفاق في مجلس العموم الأسبوع المقبل، إن معارضيها لم يطرحوا بديلا يمكن الاعتماد عليه لخطتها.

ورفضت دعوات النواب المؤيدين للاتحاد الأوروبي لإجراء استفتاء ثان بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد، قائلة إن الناخبين قدموا رسالة واضحة عام 2016، عندما اختار 52% منهم الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأضافت رئيسة وزراء بريطانيا، في تصريحات في برنامج" توداي"، الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن "الكثير من الأشخاص الذين يريدون إجراء استفتاء ثان يريدون ذلك أملا في أن يسفر عن نتيجة مختلفة، هذا غير صحيح".

وتابعت: "الأمر لا يتعلق بهذا الاتفاق، الأمر يتعلق بمحاولة إحباط الخروج من الاتحاد الأوروبي"، موضحة أنه من المهم "العمل بناء على التصويت الأول" ووضع "المصلحة الوطنية" في الاعتبار.