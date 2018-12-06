رئيس البرلمان اللبناني: مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بشأن أنفاق حزب الله غير صحيحة

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أمس الأربعاء، إن المزاعم الإسرائيلية بشأن أنفاق حزب الله "لا تستند إلى أية وقائع صحيحة على الإطلاق".

وأضاف بري:"أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المحاصر داخليا، يحاول القيام بمثل هذه الأمور للتغطية على الوضع الداخلي الإسرائيلي"، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وأدلى بري بهذه التصريحات خلال اجتماعه أمس الأربعاء مع عدد من أعضاء البرلمان اللبناني.

وتأتي تعليقات بري عقب اعلان الجيش الإسرائيلي أول أمس الثلاثاء أنه" رصد أنفاقاً لحزب الله تسمح بالتسلل من لبنان إلى أراضي إسرائيل"، وباشرت إسرائيل صباح أمس القيام بأنشطة جنوب الخط الأزرق للبحث عن ما يشتبه أنه أنفاق، في عملية أطلق عليها اسم عملية" درع الشمال" .

وبحث البرجادير جنرال ستيفانو ديل كول رئيس بعثة القوات الدولية العاملة فى جنوب لبنان(يونيفيل) في وقت سابق اليوم الأربعاء مع ضباط من الجيشين اللبناني والإسرائيلي، أنشطة الجيش الإسرائيلي جنوب الخط الأزرق وما يتعلق بما يشتبه أنه أنفاق.