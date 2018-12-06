الرئاسة التونسية تعلن تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر

أعلنت الرئاسة التونسية، مساء أمس الأربعاء، تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر بدءا من يوم الجمعة الموافق السابع من ديسمبر الجاري.

وأفاد بيان للرئاسة التونسية أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، قرر تمديد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدة شهر إلى الخامس من يناير 2019، وذلك بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) حول المسائل المتعلقة بالأمن القومي.

وحالة الطوارئ مستمرة في تونس منذ التفجير الإرهابي الذي هز وسط العاصمة يوم 24 نوفمبر عام 2015 واستهدف حافلة للأمن الرئاسي ليخلف 12 قتيلا بالإضافة الى منفذ التفجير الانتحاري.

وشهد العام ذاته هجومين كبيرين استهدفا متحف باردو وفندق في مدينة سوسة السياحية أوقعا 59 قتيلا من السياح وعنصرا أمنيا.