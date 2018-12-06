مقتل شخصين وإصابة عدد كبير جراء انفجار بمحطة وقود في إيطاليا

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لقي شخصان حتفهما إثر انفجار ضخم في محطة وقود في إيطاليا.

وكان من بين الضحايا رجل إطفاء، حسبما كتبت إدارة الإطفاء ببلدة "فارا ان سابينا" قرب روما عبر موقع تويتر أمس الأربعاء.

وكتبت إدارة الإطفاء في التغريدة "ألم بلا نهاية ".

وأصيب ما لا يقل عن 17 شخصا، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا).

وشب حريق بصهريج لأسباب غير معروفة، مما أدى إلى حدوث انفجار أطاحت قوته بصهريج وسيارة تابعة لإدارة الإطفاء لمسافة أمتار، وفقا لما أوردته ذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا".

ويقع موقع الانفجار على بعد حوالي 50 كيلومترا شمال شرقي روما في منطقة رييتي.

وكتب دافيد باسيليكاتا عمدة "فارا ان سابينا" مساء أمس عبر موقع فيسبوك "الوضع تحت السيطرة".