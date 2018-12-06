المبعوث الأممي لليمن يجتمع مع رؤساء وفدي مفاوضات السلام في السويد

عقد مارتن جريفيث، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، اليوم الخميس، اجتماعين منفصلين بين الوفدين اليمنيين لمناقشة جدول أعمال مشاورات السلام.

واجتمع جريفيث مع رئيسي الوفدين (الحوثيين والحكومة الشرعية) ونائبيهما فقط، في حين تم تقسيم المتفاوضين إلى مجموعات عمل مختلفة، تم تحديدها مسبقاً.

وبحسب ما أفادت به غرفة أخبار محادثات السلام (غرفة خاصة يمنية مستقلة تتابع المشاورات)، ستشمل تلك المجموعات " مجموعة إعادة توحيد البنك المركزي اليمني، ومجموعة لبحث التهدئة المحلية ووقف التصعيد بين طرفي النزاع، إضافة إلى مجموعة لبحث اعادة الأمل لفتح مطار صنعاء الدولي، ومجموعة ستناقش ملف مدينة وميناء الحديدة، إلى جانب بحث ملف الأسرى".

وأكد مصدر يمني من الوفد الحكومي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن الاجتماعات ستكون مغلقة ومنفصلة خلال الأيام القادمة، لافتاً إلى أن ملف تبادل الأسرى، هو أهم الملفات التي يجرى الحديث عنها حديثا.