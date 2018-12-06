حبس مزارع قتل أمه بقرية فارس بكوم أمبو 4 أيام

قررت نيابة كوم أمبو بأسوان، اليوم الخميس، حبس مزارع قام بقتل امة بالمنجل بقرية فارس، 4 أيام على ذمة التحقيق.

كان مأمور مركز شرطة كوم أمبو، تلقى بلاغا بقيام مزارع يعاني مرضًا نفسيًا، بطعن أمه بالمنجل، ما أدى إلى مصرعها في الحال بقرية فارس.

وانتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة كوم أمبو إلى مكان الحادث، وتبين من التحريات قيام مزارع يدعى "حلمي .م" 28 سنة، عقب عودته من الزراعات بقرية فارس،بطعن أمه بالمنجل، مما أدى لمصرعها، وذلك بسبب خلافات عائلية.

وانتقل فريق من نيابة كوم أمبو، بمرافقة قوة من مباحث مركز الشرطة، قبل ساعات إلى قرية فارس، وذلك لتمثيل مسرح الجريمة.