من المقرر أن تصدر المحكمة، اليوم الخميس، حكمها على الناشطة المعارضة البارزة في رواندا ديان رويجارا، على خلفية اتهامها بالتحريض على عصيان حكومة الرئيس بول كاجامي، حيث قد يصدر حكم بحبسها 22 عاما.

وقال رويجارا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا)، هذا الأسبوع قبل المحاكمة، "سوف استمر في التعبير عن رأيي"، مضيفة: "أنا على استعداد لمواجهة أي نتيجة".

وقالت: "المحاكم في رواندا يفتقر للاستقلالية، لذلك لا يعلم المرء ما سوف تسفر عنه هذه المحاكم"، مضيفة، المتهمة أيضا بالتزوير، إن المحاكمة بأكملها ذات دوافع سياسية لأنها تنتقد بصورة علانية سجل حقوق الإنسان لكاجامي.

ويذكر أنه تم منع الناشطة، التي أكملت تعليمها في أمريكا، من الترشح للرئاسة أمام كاجامي خلال انتخابات 2017، التي فاز فيها بأكثر من 98% من الأصوات، وتم إلقاء القبض على رويجارا بعد الانتخابات بفترة قصيرة.

وجرى الإفراج عن رويجارا ووالدتها، اللتين تواجهان تهما جنائية، بكفالة في أكتوبر الماضي، عقب أن أمضيا أكثر من عام في السجن.

يُذكر أن أعمال الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، أسفرت عن مقتل 800 ألف من أفراد التوتسي والهوتو على مدار 100 يوم.

ومنذ ذلك الحين، حازت رواندا بقيادة كاجامي، الذي يتولى السلطة منذ 18 عاما، على إشادة لتقدمها في التنمية الاقتصادية، ولكن المنتقدين يقولون إن كاجامي لا يتسامح مع الانتقادات.