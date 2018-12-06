مقتل عنصرين من داعش وإصابة آخر شمال شرق تكريت بالعراق

لقي عنصران من تنظيم داعش الإرهابي حتفهما، وأصيب آخر، في كمين شمال شرق مدينة تكريت الواقعة على مسافة /170كيلومترا شمال بغداد، حسبما أعلن مصدر في الحشد الشعبي بمحافظة صلاح الدين مساء اليوم الخميس.

وقال ونس ناجي جبارة آمر لواء 88 للحشد الشعبي إن" قوة من اللواء تقوم بحماية مقر شركة النفط في حقول عجيل، الواقعة على مسافة / 55 كيلومترا شمال شرقي تكريت/ نصبت كمينا مساء اليوم لثمانية من عناصر داعش، نزلوا من جبال حمرين باتجاه مقر الشركة لزرع عبوات ناسفة على الطرق التي تربط مقر الشركة بنقاط الحراسة، فتم التعامل معهم بمختلف أنواع الأسلحة".

وأضاف جبارة أنه" تم قتل اثنين منهم، وإصابة آخر فيما فر الباقون نحو أودية جبال حمرين".

ولا تزال جبال حمرين التي تشكل الحدود الإدارية بين محافظتي صلاح الدين وكركوك، مركزا لإعداد عناصر داعش، رغم العمليات العسكرية المتعددة التي نفذتها القوات الأمنية العراقية لتطهير الجبال من عناصر داعش، والتي تشكل منطلقا للعديد من الهجمات ضد القوات العراقية والطرق والمراكز المدنية.