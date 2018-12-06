وزير العدل الرواندي: الحكومة تحترم قرار تبرئة الناشطة رويجارا

قال وزير العدل فى رواندا، جونستون بوسينجي، اليوم الخميس، إن الحكومة تحترم قرار المحكمة بتبرئة الناشطة المعارضة ديان رويجارا من التهم المنسوبة إليها ومن بينها التحريض على العصيان، ولكنها سوف " تدرس بعناية هذا القرار" .

وأضاف: "إننا ندرين كل محاولات العناصر الخارجية للتأثير على العمليات القضائية فى رواندا، وسوف نواصل تطبيق قوانينا بشأن سيادة النظام الانتخابي وتحقيق الأمان للشعب واحترام القضاء بقوة".

برأت محكمة في رواندا اليوم الخميس، الناشطة المعارضة البارزة ديان رويجارا من جميع التهم المنسوبة إليها،وتشمل "التحريض على العصيان" ، في قضية وصفتها جماعات حقوقية بأنها ذات دوافع سياسية.

وقالت رويجارا /37 عاما/ لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) بعد صدور الحكم في العاصمة كيجالي: "كنت أعلم من البداية أنني بريئة وأن الاتهامات كانت ملفقة".