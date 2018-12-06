قال نائب مشرف معهد بحوث الفضاء والطيران بالسعودية، الدكتور طلال السديري، إن المملكة ستطلق غدًا الجمعة، قمرين صناعيين من إحدى القواعد الجوية في دولة الصين.

وأضاف في تصريحات لقناة «العربية»، مساء الخميس، أن القمرين تم تصميمهما وتنفيذهما بالكامل بأياد سعودية، موضحًا أنهما قمري استشعار عن بعد، سيسبحان في مدار منخفض يبعد مسافة 540 كيلو متر عن الأرض، في مدار متزامن مع الشمس.

وذكر أن القمرين يعتبران جيلًا جديدًا من الأقمار السعودية، بهدف تصوير ونقل البيانات الفضائية لسطح الأرض، لتستخدمها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنيات، في إطار رؤية المملكة لتوطين التقنيات الاستراتيجية وبناء البنية التحتية التي تخدم أهداف المملكة وتمكين الشباب.

وأوضح أن وجود تقنيات متقدمة كتلك، يعطي قيمة استراتيجية وصناعية إضافية للمملكة العربية السعودية.