الشرطة التايلاندية تعتقل 4 أشخاص بتهمة تصدير زيت الحشيش

ذكرت الشرطة التايلاندية، اليوم الخميس، أنها ألقت القبض على مواطن بريطاني وآخر كندي، بالإضافة إلى تايلانديين اثنين، لاتهامهم بإنتاج وتصدير زيت الحشيش من تايلاند إلى عدة دول أخرى.

وقال نائب رئيس الشرطة الوطنية، تشالرمكيات سريوراكانان، للصحفيين، إن الإنجليزي جوزيف تول، 67 عاما، والكندي ديفيد كوليك، 64 عاما، اعتقلا يوم الاثنين الماضي في إقليم تشونبوري شرقي البلاد.

وأوضح المسئول الشرطي أن زميليهما التايلانديين، وهما سوريان سووانشايبر، 34 عاما، وسوباكيج كايوما، 54 عاما، اعتقلا في نفس اليوم، بإقليم ساكون ناخون في شمال البلاد، وفي بانكوك.

وقال سريوراكانان إنه بعد ورود معلومات إلى الشرطة في مارس الماضي، ثم إجراء تحقيق في وقت لاحق، تبين أن الجماعة ظلت تنتج زيت الحشيش ومستخلص الحشيش المُركّز المستخدم في الأغراض الطبية، لأكثر من عام، وذلك من خلال مواد خام حصلت عليها من عصابات المخدرات في تايلاند ولاوس.

وقبل اعتقالهم، عثرت الشرطة أيضا على 70 كيلوجراما من زيت الحشيش، و6.6 كيلوجرام من المخدر، في مصنعهم الكائن في إقليم ساموت براكارن، على بعد 30 كيلومترا من بانكوك.