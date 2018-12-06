عريقات: محاولات تصفية القضية الفلسطينية لن تنجح

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات إنه بعد مرور عام كامل على الإعلان الأمريكي القدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي وكل ما قامت به هذه الإدارة من ممارسات وإجراءات أحادية مخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية لم تنشئ حقا أو تؤسس لالتزام عبر تبنيها لرؤية رئيس الوزراء الإسرائيلي للحل والذي يطرحها منذ سنوات بعزل حل الدولتين وتشريع الاستيطان.

وأضاف عريقات - في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية اليوم الخميس - أن الإدارة الأمريكية تحاول تصفية القضية الفلسطينية وضرب المشروع الوطني ولي ذراع الشعب والقيادة الفلسطينية وممارسة الابتزاز والبلطجة، موضحا أن الإدارة الأمريكية تعتقد بأنها تستطيع الحصول على القدس بالثمن الذي تريده، لذلك قامت بقطع 844 مليون دولار عن الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن فلسطين والقدس ليستا للبيع ولن تكونا على الإطلاق.

ولفت أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى أن جهود الإدارة الأمريكية لإسقاط ملف القدس واللاجئين والحدود، مصيرها الفشل والزوال، مشددا على أن من يريد تجفيف مستنقع الإرهاب في المنطقة عليه أن يبدأ بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.

وطالب عريقات المحكمة الجنائية الدولية بأن يصدر مجلسها القضائي قرارا بالتحقيق مع المسؤولين الإسرائيليين وخاصة ما يتعلق بملف الاستيطان والعدوان على غزة والقدس إضافة إلى ملف الأسرى.