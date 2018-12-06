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برنامج الأغذية العالمي يزيد المساعدة الغذائية لليمن

اليمن - د ب أ:
نشر فى : الخميس 6 ديسمبر 2018 - 4:52 م | آخر تحديث : الخميس 6 ديسمبر 2018 - 4:52 م

يعتزم برنامج الأغذية العالمي زيادة توزيع الغذاء لمساعدة أكثر من أربعة ملايين شخص في اليمن بنهاية يناير المقبل، ليصل عدد المستفيدين من البرنامج إلى 12 مليون يمني.

وجاء في بيان للمتحدث باسم المنظمة هيرف فيرهوسل، أنه بحلول نهاية الشهر الجاري "يهدف برنامج الأغذية العالمي لزيادة عدد من ندعمهم حاليا، والذي يبلغ 7 إلى 8 ملايين شخص، إلى 10 ملايين شخص، بزيادة أكثر من مليوني شخص".

وفي نهاية الشهر المقبل، تأمل المنظمة للوصول إلى 12 مليون شخص، من بينهم نحو 3 ملايين امرأة وطفل في حاجة لمساعدة خاصة من العلاج والوقاية من سوء التغذية، وقال فيرهوسل إن الأهداف سوف تتطلب موارد ضخمة من الناحية اللوجستية والمالية.

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