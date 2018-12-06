لافروف: انسحاب واشنطن من «معاهدة الصواريخ» يشكل خطرا لأوروبا

وصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، قرار الولايات المتحدة الأمريكية بالانسحاب من معاهدة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى بأنه "خرق للقانون الدولي"، مضيفا أن "ذلك الأمر يشكل مخاطر جديدة لأوروبا".

وقال لافروف - في كلمة خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، المنعقد في مدينة ميلانو الإيطالية اليوم الخميس - "إن توسع الناتو، وتعزيز قدرات الحلف في ما يسمى بجانبه الشرقي، ونشر منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكية في أوروبا، إضافة إلى فرض عقوبات تحت ذرائع مفتعلة، كل ذلك تسبب في أزمة الثقة في المنطقة الأوروأطلسية".

وأضاف أن "هناك مخاطر جديدة تنجم عن نية الولايات المتحدة الانسحاب من معاهدة إزالة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى الدولية"، مشيرا إلى أن انعدام رغبة الغرب في استئناف الاتصالات مع روسيا على مستوى العسكريين يمنع المضي في قضايا نزع السلاح.