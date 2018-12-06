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محكمة بولندية تحكم باعتذار الرئيس الأسبق فاونسا لزعيم الحزب الحاكم

(د ب ا)
نشر فى : الخميس 6 ديسمبر 2018 - 5:50 م | آخر تحديث : الخميس 6 ديسمبر 2018 - 5:50 م

 

قضت محكمة بولندية اليوم الخميس، بأنه يجب على الرئيس البولندي الأسبق ليخ فاونسا تقديم اعتذار لزعيم حزب العدالة والقانون الحاكم ياروسلاف كاتشينسكي.

وقالت المحكمة إن التعليقات التي كتبها فاونسا على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي تخطت حرية التعبير، وأضرت بسمعة وكرامة كاتشينسكي.

وكان فاونسا قد كتب في موقع فيسبوك عام 2016 أن كاتشينسكي مسؤول بصورة جزئية عن حادث الطائرة الذي وقع عام 2010 غربي روسيا، وأسفر عن مقتل الشقيق التوؤم لكاتشينسكي الرئيس البولندي السابق ليخ كاتشينسكي و95 آخرين.

وقال القاضي في مدينة جدانسك البولندية إن فاونسا ليس لديه أي دليل على هذه الاتهامات الخطيرة.

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