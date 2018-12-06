إسرائيل تمنع محافظ القدس من دخول الضفة الغربية لـ6 أشهر

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أصدرت إسرائيل أمرا عسكريا اليوم الخميس، يقضي بمنع محافظ القدس في السلطة الفلسطينية عدنان غيث، من دخول الضفة الغربية لمدة ستة أشهر.

وتضمن الأمر العسكري، الذي نشرت مواقع إلكترونية فلسطينية نسخة منه وصدر عن قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، نداف فدان، إلغاء كافة التصاريح الممنوحة إلى غيث لدخول الضفة.

وجاء في القرار أن ما صدر بحق غيث سببه "اشتراكه بفعاليات غير قانونية وعنيفة وخطيرة".

واعتقلت إسرائيل غيث في ثلاث مناسبات خلال الشهرين الماضيين، آخرها يوم الأحد قبل الماضي لمدة أسبوع.

وتقول مصادر فلسطينية إن إجراءات إسرائيل بحق غيث والمسؤولين الفلسطينيين في القدس تأتي على خلفية تحركاتهم لمنع سيطرة جمعيات استيطانية إسرائيلية على أملاك فلسطينية في شرق القدس.