وزير الصحة الألماني يدافع عن تزكية أحد المرشحين بحزب ميركل من قبل القيادات

دافع وزير الصحة الألماني ينز شبان، المرشح لخلافة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي، عن تزكية شخصيات قيادية في الحزب لأحد المرشحين لمنصب رئيس الحزب.

وكان رئيس البرلمان الألماني فولفجانج شويبله، القيادي في الحزب، قد أوصى مندوبي الحزب بانتخاب فريدريش ميرتس، الرئيس الأسبق للكتلة البرلمانية للحزب، خلفا لميركل، خلال المؤتمر الحزبي المقرر غدا الجمعة في هامبورج.

كما أكد وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير دعمه انتخاب أنيجريت كرامب كارينباور، التي تتولى منصب الأمين العام للحزب.

وقال شبان، في تصريح لقناة "فونيكس" الإخبارية الألمانية، اليوم الخميس، إن من حق أي مندوب للحزب أن يفصح عن الشخصية التي يفضلها في هذا المنصب، وأن يذكر أسباب هذا الاختيار "فهذا أمر وارد في عملية الانتخاب".

غير أن شبان شدد على ضرورة ألا يتضرر أحد المرشحين من هذه التوصيات، وأن يظل الحزب متماسكا بعد الانتخابات كما كان قبلها.

من جانها أكدت كرامب كارينباور، أنها لا تعير اهتماما كثيرا لتوصيات قيادات الحزب، قائلة خلال زيارتها لمستشفى أطفال في هامبورج، اليوم الخميس، إن مندوبي الحزب متفتحون وهم قادرون على تكوين رأيهم الخاص بنفسهم، كما رأت الأمين العام للحزب أن "زمان التوصيات قد ولى".