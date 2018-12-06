وزير الأوقاف الفلسطيني يندد بانتهاك المستوطنين الحرم الإبراهيمي بالخليل

ندد وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني الشيخ يوسف ادعيس، بالانتهاكات التي يمارسها المستوطنون في المسجد الإبراهيمي بالخليل جنوب الضفة الغربية بحماية ورعاية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار ادعيس - في تصريح اليوم الخميس - إلى أن المستوطنين يدنسون المسجد الإبراهيمي من خلال الرقص والقيام بصلوات تلمودية في ساحات المسجد، بمشاركة عدد من الحاخامات الكبار في إسرائيل، وحماية ما يسمى بقائد منطقة الخليل.

وقال ادعيس إن الانتهاكات المتواصلة والتي لم تتوقف منذ الاحتلال الإسرائيلي لمدينة الخليل ، أصبحت تزداد كميا ونوعيا وما نصب "شمعدان الحانوكاه" على جدار المسجد إلا دليل على هذا الأمر، هذا عدا عن نيتهم وضع المصعد الكهربائي الذي يتيح زيادة عدد المنتهكين إضافة إلى إضراره بالبناء التراثي والتاريخي والديني.

وطالب ادعيس مؤسسة اليونسكو بالوقوف أمام مسؤولياتها الثقافية والتراثية والعمل بحزم للوقوف أمام هذه الانتهاكات التي تمس بمعلم تاريخي وتراثي وضعته منذ فترة بسيطة على قائمة التراث العالمي.