وزارة حقوق الإنسان اليمنية: مفاوضات السلام في السويد هدفها بناء الثقة مع الحوثيين

علق نبيل عبد الحفيظ، وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، على بدء مشاورات السلام في السويد بشأن الأزمة اليمنية، قائلًا: «ونحن نذهب إلى مباحثات السلام نحاول أن نتفاءل بقدر ما نستطيع، فحتى الآن ما زلنا نتحدث عن بناء الثقة، ولم ندخل بعد في القضية الأساسية».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «ten»، مساء الخميس، أن هذه المباحثات لن تؤدي إلى الوصول إلى اتفاق بشأن حل الأزمة اليمنية بشكل نهائي، متابعًا أن المبعوث الأممي لليمن مارتن جريفيث حرص على أن تكون هذه الجولة لبناء الثقة في المقام الأول.

وأوضح أن «جريفيث» ركز على 3 قضايا أساسية، أولها الإفراج عن الأسرى والمعتلقين، مستطردًا أن الحكومة اليمنية قبلت أن تفرج عن أسرى الحرب، مقابل المعتلقين المدنيين الذين اعتقلتهم الميليشيات الحوثية من الشوارع والبيوت.

وتابع: «ذلك كله من أجل إثبات حرصنا على إحلال السلام، وعلى حفظ أرواح الناس»، موضحًا أن القضية الثانية تتعلق بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، عبر تفعيل الممرات الجوية والبحرية والبرية تحت الإشراف الأممي إلى كل المناطق التي بحاجة إلى المساعدات.

وذكر أن القضية الثالثة التي ستوضع على طاولة النقاش، خلال هذه الجولة من المباحثات، تتعلق بمرتبات الموظفين وتحصيل إيرادات الدولة، مؤكدًا على ضرورة انسحاب الميليشيات الحوثية من المدن اليمنية وتسليم السلاح.

وانطلقت، اليوم الخميس في السويد، جولة جديدة من مفاوضات لإحلال السلام في اليمن برعاية أممية، هي الأولى من نوعها منذ سنة 2016.