الدستورية الروسية توافق على تعديل حدود مثير للجدل بين الشيشان وإنجوشيا

أعلنت المحكمة الدستورية الروسية، اليوم الخميس، موافقتها على اتفاق تبادل أراضي بين جمهوريتي الشيشان وإنجوشيا جنوبي روسيا، وذلك بعد احتجاجات ضد الاتفاق.

وأفادت المحكمة -في بيان- بأن الاتفاق على تعديل الحدود بين الجمهوريتين لا يتعارض مع الدستور الروسي، حيث إن السلطات الإقليمية منوطة بتحديد المنطقتين.

وأثار الاتفاق، الذي يهدف لتهدئة توترات حدودية، احتجاجات شارك فيها الآلاف في ماجاس عاصمة إنجوشيا، قبل أن تصدر محكمة إقليمية حكما برفض الاتفاق منذ شهرين، قائلة إن الأمر يستلزم إجراء استفتاء.

وألغى قرار المحكمة الدستورية، الصادر اليوم، حكم المحكمة الإقليمية، قائلة -في بيان- إن "ترسيم الحدود مع جمهورية مجاورة لا يستلزم إجراء استفتاء في إنجوشيا".