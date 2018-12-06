العاهل البحريني يبحث مع مسئول عسكري أمريكي العلاقات الثنائية والمستجدات بالمنطقة

بحث العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الأربعاء، مع الفريق بحري ويليام موران نائب رئيس العمليات البحرية بالقوات البحرية الأمريكية العلاقات والشراكة الوثيقة التي تجمع بين البلدين والمبنية منذ عقود طويلة على الثقة والاحترام والتعاون المشترك بما يخدم الأهداف والمصالح المتبادلة.

وأشاد العاهل البحريني، وفقا لوكالة الأنباء البحرانية، بالتقدم المستمر الذي تشهده العلاقات بين البلدين وخاصة في المجالات العسكرية والدفاعية في ظل السعي الثنائي لتطويرها، معربا عن تعازيه بوفاة الأدميرال جون سكوت ستيرني قائد القوات البحرية للقيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية وقائد الأسطول الأمريكي الخامس.

وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي ، وبحث مجمل المستجدات التي تشهدها المنطقة.