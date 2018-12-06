4 أجهزة ادعاء ألمانية تحقق في انتهاكات جنسية بالكنيسة الكاثوليكية

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا، أن أربعة أجهزة ادعاء عام بدأت في التحقيق في وقائع انتهاك جنسي وقعت داخل أبرشيات تابعة للكنيسة الكاثوليكية.

وأوضحت صحيفة "فرانكفورتر الجماينه تسايتونج" أن الادعاء العام في كل من جورليتس وكولونيا وباساو فتح التحقيق ضد مجهول في وقائع انتهاك جنسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الادعاء العام في هيلدسهايم كان قد فتح التحقيق في هذا الموضوع لكنه عاد واوقف التحقيقات لعدم كفاية الأدلة.

ويأتي ذلك بعد أن كان قانونيون في ألمانيا قد حرروا، في أكتوبر الماضي، قد قدموا بلاغات ضد مجهول في أكثر من 3600 واقعة انتهاك جنسي داخل الكنيسة الكاثوليكية الألمانية.

كانت مجلة "دير شبيجل" الألمانية ذكرت في تلك الفترة أن هذه البلاغات تم تقديمها إلى مكاتب الادعاء العام في المناطق التي تتبعها جميع الأبرشيات الكاثوليكية الـ27.