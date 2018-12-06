رئيس فنزويلا يوقع عددا من الاتفاقيات خلال زيارته إلى روسيا

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يوقع الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، خلال زيارته الحالية إلى روسيا، عددا من الاتفاقيات في مجالات الدفاع، والمال، والنفط، والتجارة.