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رئيس فنزويلا يوقع عددا من الاتفاقيات خلال زيارته إلى روسيا

أ ش أ
نشر فى : الخميس 6 ديسمبر 2018 - 6:17 ص | آخر تحديث : الخميس 6 ديسمبر 2018 - 6:17 ص

يوقع الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، خلال زيارته الحالية إلى روسيا، عددا من الاتفاقيات في مجالات الدفاع، والمال، والنفط، والتجارة.


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