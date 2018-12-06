رئيس المكسيك الجديد يمنح شركات النفط مهلة 3 سنوات لبدء الإنتاج

منح الرئيس المكسيكي الجديد، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، شركات النفط الخاصة مهلة 3 سنوات لبدء الإنتاج، مؤكدا أنه لن يتم إجراء مزايدات لبيع حقوق تنقيب عن النفط في المياه العميقة خلال هذه السنوات.

وقال "لوبيز" في مؤتمر صحفي"لم يتم إنتاج برميل نفط واحد في هذه العقود (مع الشركات الخاصة).. لذلك لا يمكننا مواصلة التنازل عن أرضنا لاستخراج النفط، إذا لم توجد استثمارات، وقبل كل ذلك، إذا لم يكن هناك إنتاج".

كانت حكومة المكسيك قد منحت عددا من الشركات الخاصة عقود تنقيب عن النفط عام 2013 في إطار خطة لإصلاح قطاع الطاقة، أنهت سبعة عقود من احتكار شركة النفط المكسيكية المملوكة للدولة "بيرميكس" لإنتاج النفط في البلاد.

وقال لوبيز، الذي تولى مهام منصبه يوم السبت الماضي، إن هذه العقود لا تلغى مادامت الشركات تنتج، لكن لا يمكن السماح للشركات باستخدام العقود للمضاربة.

وهناك مخاوف من أن يلغي الرئيس اليساري الجديد الإصلاحات التي تبناها سلفه "إنريك بينا نيتو" الذي يتهمه "لوبيز أوبرادور" بالمسؤولية عن تراجع إنتاج النفط في البلاد بسبب تقليص الاستثمارات العامة في القطاع.

وفي إطار إصلاح القطاع عام 2013 منحت الحكومة المكسيكية شركات مثل "شل" الهولندية البريطانية و"ريبسول" الإسبانية، عشرات العقود للتنقيب عن النفط لكن أيا منها لم تنتج أي خام حتى الآن.

وقد تراجع إنتاج المكسيك من النفط من 4ر3 مليون برميل يوميا عام 2004 إلى 8ر1 مليون برميل يوميا الآن.

ويستهدف "لوبيز أوبرادور" زيادة إنتاج قطاع النفط من خلال بناء مصفاة جديدة في منطقة "دوس بوكاس" بولاية "تاباسكو" جنوب شرق المكسيك.